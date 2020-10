Globaalne testimisäpp sünnib Eesti osalusel

«Eesmärk on saada lahti paberist, sest paber võib kaduda, seda on raske ette saata ning paberit saab ka kergesti võltsida,» lausub Nortalit esindav Taavi Einaste, kes kuulub koos Peter Baueriga Münchenisse loodud ettevõtte ION Access and Health Gmbh juhatusse.

Nortalile kuulub ettevõttest kolmandik, teisteks partneriteks on Saksamaa tervisekindlustus Ottonova ja Araabia Ühendemiraatide tervisekindlustus Daman. Eesmärgiks on saavutada, et testitulemused jõuaksid neid ametiisikute jaoks verifitseerivasse äppi otse laboritarkvarast, kui reisija selleks loa andnud on. Saksamaal ja Abu Dhabis äpi toimimist Postimehe teada juba testitakse.