Elame praegusel ajal harjumatus ja ebameeldivas pandeemia õhkkonnas, mille põhjustajaks on Covid-19. Oktoobrikuu esimese pühapäeva õhtul kuulen TV uudistesaates lauset: «Ööpäevaga liitus 30 koroonapositiivset.» Kuulen ja mõtlen, et minu eas inimestel on kinnistunud tunne sõnale «positiivne», mis reeglina iseloomustab midagi head, kasulikku, tulutoovat, tervislikku.