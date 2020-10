Ühe isiku nakatumine koroonasse tõusis hetkega globaalsete prioriteetide tippu. Washingtoni poliitilistes ringkondades valitseb segadus, sest nakatunud on teisigi vabariiklasi. Distantsihoidmine ja eriti mask oleks selle ära hoidnud. Miks seda ikkagi ette ei pandud? Tegemist pole üksnes presidendi sooviga näidata, kui kõva vend ta on, ka mitte praktiku üleoleva suhtumisega «teoreetikutesse». Probleem on laiemas imagoloogias. Kõige üldisemalt: mask torkab ikka väga silma!