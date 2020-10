Töökindel Hyundai polnud oma ülesannete kõrgusel

Kui esimesele kiiruskatsele oli start antud ja rajalt hakkasid tulema vaheajad, oli selge, et Tänak on konkurentidest selgelt aeglasem. Telepilti vaadates olid tunded segased, sest jäi mulje, et Tänak liigub hea hooga. Kahjuks rääkis ajavõtt teist keelt – 12 km katse finišiprotokollis kaotas eestlane liidrile 27,9 sekundit. Seda oli lubamatult palju, kuid mis oli põhjus? Lühiintervjuus jäi eestlane napisõnaliseks. «Puhas katse. Kõik on hästi.» Tegelikult oli siililegi selge, et kõik ei ole hästi. Teisel katsel kaotas ta jälle palju aega ning pärast finišijoone ületamist oli kuulda Tänaku ja kaardilugeja Martin Järve­oja vestlust. «Mis asi see on? Midagi tuli lahti?» küsis sõitja. «Mingi hull vibratsioon oli kohe alguses,» vastas kaardilugeja. Tänak lisas: «Siis, kui ratas on nagu ühele poole.»