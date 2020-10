Priit Pulleritsu kolumn: öelge, kes tahab päriselt võita!

Ta rääkis mulle, et kui on jõudnud mõne noore rallisõitja juhendamisega ummikusse, kust edasiminekut ei paista, on ta küsinud: «Ütle päris ausalt, kas sa tahad seda ala teha või ei taha!» Kui vastuseks on tulnud lihtsalt sõnad, et tahan-tahan – ilma et silmad põleksid, hambad suruks lõualuud pingesse, kehakeel muutuks agressiivseks –, on Aava talle soovitanud: «Mine peegli ette, vaata endale silma ja ütle, et sa tahad. Tühja sa tahad! Sa ei taha ju!»