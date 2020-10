Vimkadega musterlaps: kohtusüsteemi pea kohal kirvest ei ripu, aga arenguruumi on

«Ma arvan, et oleme saanud endale jällegi sellise musterlapse maine,» võttis Tartu Ülikooli riigiõiguse lektor Paloma Krõõt Tupay üle-eelmisel nädalal ilmunud raporti kokku, tunnistades samas, et esimese omataolise raporti kohta jäi see pigem kirjeldavaks. «Õigusriigi kehtimine on Euroopa Liidu tasandil olnud pikalt probleemiks ja ei saa salata, et riigid, kus on kõige enam probleeme, on Ungari ja Poola. Kindlasti on nende raportite eesmärk hinnata õigusriiklust kõikides riikides, et ei tekiks muljet, nagu oleks kaks riiki süüdi ja siis teistel on valged vestid.»