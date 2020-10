Kajar Lember: kust jookseb jälitamise piir?

Tellijale

Tavalise Eesti kodanikuna peaks mul olema ükskõik, kas ja kui palju keegi minu andmeid loeb, sest kurjategijate andmetele peaks politseil ju ikka ligipääs olema. Aga kes on kurjategija ja kuidas see hinnang tegelikkuses ikkagi antakse ehk millal on sinu andmed vastavate organite huviorbiidis?

Elades oma normaalset elu, ei tule sa selle pealegi, et võid tegelikult kellelgi juba sihikul olla. Enne peaks praeguse olukorra endale selgeks tegema ja vaatama, kas teooria ja praktika ikka lähevad kokku. Näiteks ei ole Eestis alates 1. jaanuarist 2013 sideandmete väljaküsimine jälitustegevus, see ei erine aadressi, isikule kuuluva kinnisvara ja muudest taolistest päringutest. Samas, arvestades seda, mida nende andmetega teha saab (detailne analüüs inimese suhtlusringkonna, asukoha ja liikumisteede kohta), on olemuslikult tegemist siiski pigem jälitustegevusega.