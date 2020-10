Eiki Berg: mida ühist on Uus-Kaledoonial ja Mägi-Karabahhil?

Mõlemat piirkonda ühendab rahvaste enesemääramise idee, aga selle saavutamine kulgeb mööda erinevat rada. Ühel juhul on tegemist koloniaalsuhetest vabanemisega, teisel juhul aga katsega eralduda nn peremeesriigist. Ühel juhul võiks see teekond lõppeda omariikluse väljakuulutamisega, teisel juhul viib katse rahvuskaaslastega ühineda sõjani. Heitkem pilk neile lähedalt.

Rahvusvaheline õigus sätestab territoriaalsete üksuste õigussubjektsuse. Ehk siis milliste reeglite alusel on võimalik riiklust omandada, ning kui see on saavutatud, siis milliste reeglite alusel toimub nende üksuste edasine omavaheline suhtlemine. Seadusi ja reegleid, nagu ikka, teevad inimesed. Nende tõlgendamine ja elluviimine on alati poliitiliselt kallutatud. Mistõttu on pigem õigustatud rääkimine riikideks saamise poliitikast ja riikluse tunnustamise poliitikast, selmet abi otsida ajahambast puremata käsulaudadest.