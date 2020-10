Tegelik laborielu erineb pea tundmatuseni sellest kuvandist, mis luuakse näiteks igasugustes tootereklaamides, kus säravvalges angaaris on seinasuurused ekraanid, millel on visualiseeritud hiiglaslikud molekulid (noh, näiteks ruutmeetrine tsükloheksaan liigub majesteetlikult mingite värviliste pallide vahel). Ekraanide ees aga askeldavad ülišikkide valgete kitlitega Teadlased, ees kaitseprillid ja käes suured kolvid värviliste lahustega, millest silmi kissitades loetakse välja tõsiasi, et hambapasta X tõesti parandab hambaauke, et mitte öelda regenereerib hüdroksüapatiidi struktuuri.