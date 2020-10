Eesti lühiuudised

Kohe pärast Vene opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi (pildil) mürgitamist 20. augustil uuris tema meeskond Eestisse ravile pääsemise võimalusi, ütles Põhja-Eesti regionaalhaigla kiirabikeskuse juht Arkadi Popov Vikerraadiole. «Eesti oli valmis teda vastu võtma,» ütles Popov. Tema sõnul arutas ta ravivõimalusi Põhja-Eesti regionaalhaigla meeskonnaga, kes nõustus ettepanekuga kiiresti, ning see kooskõlastati ka kõrgemal tasemel, kust samamoodi saadi kiiresti jaatav vastus. Kuna aga Eestis puudub kogemus selliste mürgistuste tuvastamisel, siis oleks ilmselt pidanud küsima abi teistelt, ilmselt NATO riikidelt, tõdes Popov. «Kahtlen sügavalt, et meil oleks olnud võimekus määrata neid aineid, mis hiljem Navalnõi organismist avastati,» märkis Popov ja lisas, et hingas kergendatult, kui sai teada, et Navalnõi viiakse Berliini Charité haiglasse. ERR