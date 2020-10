Tartus läheb lahti maskide testimine

Nüüdsest saavad inimesed endale soetatud maskide omadusi testida lasta. Selle võimaluse pakub välja Tartu Ülikooli füüsika instituut. Projekti algatajaks on keskkonnafüüsika professor Heikki Junninen. Tema sõnul on see füüsikute panus pandeemiaga toimetulemisse. «On oluline, et inimesed teaksid, milline on nende maskide tõhusus, milline on kaitsevõime. Me pakume testimisvõimaluse välja just taaskasutavate maskide jaoks – et vähendada prügi hulka ja toetada selliste maskide kasutamist,» juhatab professor sisse Tartu Ülikooli plaani.