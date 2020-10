Saksa telesaade: Eesti metsade lageraie taga on taastuvenergia trend

Saksa riikliku telekanali ARD saatesari «Europamagazin» tegi sissevaate Eesti metsapoliitikasse ja laskis eetrisse ligi kuueminutilise klipi pealkirjaga «Estland: Waldrodungen für die Pelletindustrie», milles leitakse, et siinsete metsade lageraie põhjus on taastuvenergia trend. Olukorras, kus Saksamaa metsapindala isegi kasvab, tuleb tunnistada ebameeldivat tõde, et see ei ole nii kaugeltki igal pool Euroopas. Euroopa Liidu teadlased analüüsisid satelliidipilte ja tegid ehmatava avastuse. Nimelt oli aastatel 2011–2015 näiteks Skandinaavias kõik veel hästi ja metsade pindala üldiselt ei muutunud. 2016. aastal aga suurenes raiemaht ühtäkki väga kiiresti, peaaegu 50 protsendi võrra. On ka näha, kus metsade lagedaks raiumine on kasvanud – nimelt Rootsis ja Soomes, samuti Balti riikides Leedus ja Eestis. Põhjuseks CO2 puudutavad eesmärgid. Kõlab hullumeelselt, aga just nimelt taastuvenergia populaarsus mängib rolli Eestis toimuvas metsade lageraies.