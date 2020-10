Peatoimetaja Mart Raudsaar: tubli töö väärib tublit tasu

Tellijale

Nõukogude Liidus oli selline praktika tavapärane. Mistahes loomevilju või tehnilisi lahendusi võis läänest varastada ning siinpool Berliini müüri tootmisse anda. Peamiseks takistuseks sai enamasti asjaolu, et Nõukogude tehased ei suutnud valmistada kaupa algupärase kvaliteediga ja sageli oli tulemus ka üksjagu robustsem.

See mentaliteet on olnud raske kaduma. Mäletame 1990. aastaid, mil suur osa arvutiprogrammidest olid põrandaalused koopiad ja igaüks teadis mõnda putkat või kangialust, kust sai osta odavaid laserplaatide koopiaid. Õnneks on olukord muutunud palju paremaks ning me oleme üldjoontes naasnud elukorraldusse, kus autor väärib oma töö eest tasu.

Läinud nädalal saime Postimehes aga omapärase nostalgialaksu. Vaatamata sellele, et meie olime ostnud tegijailt Rootsi dokumentaalseriaali «Estonia – leid, mis muutis kõike» eksklusiivsed näitamisõigused, ilmus läinud nädalal portaali diktor.geenius.ee teade, et kõik seriaali osad on portaalis tasuta vaatamiseks üleval, tõsi küll, rootsi keeles ja ilma eestikeelse tõlketa. See-eest oli materjal varustatud hoolitseva kommentaariga, millises osas ja millisel minutil võib näha kõige huvitavamaid lõike.

Võtsime ühendust portaali esindajatega ja informeerisime juhtunust ka Rootsi dokumentaalseriaali tegijaid ning praeguseks on kogu materjal veebist, sealhulgas Youtube’ist eemaldatud. Küll aga ilmus portaalis kirjatükk «Postimees võitleb uue Estonia dokumentaali Youtube’is levitamise vastu», mis jätab ridade vahelt mulje, nagu oleks Postimehe tegevus mingis mõttes imelik.