Ungari akadeemilisel maastikul valitseb déjà-vu

Orbán ei ole teinud suuremat saladust sellest, et tema arvates peaks poliitiline süsteem allutama endale loominguga tegelevad valdkonnad. Tegemist on Ungaris juba tavapärase nähtusega, mis sai suuremat kõlapinda 2017. aastal, kui Kesk-Euroopa Ülikool (CEU) oli sunnitud kolima Viini, sest võimud pärssisid otseselt nende õppetöö korraldust ja valikuid.

Õigupoolest on teatrite olukord olnud probleemne juba üle kümne aasta, sest Ungari võimuerakond Fidesz on oma käe järgi valinud kohalike teatrite juhtkondi. Seetõttu on etendatavate lavateoste valik traditsiooniline ning kohati igav ega paku kunstivaldkonna töötajaile põnevaid väljakutseid.