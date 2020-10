Keskpank uurib, kas eurost annab teha krüptoraha

Euroopa Keskpank asub kaaluma võimalusi, kuidas saaks luua digitaalse euro. Võimalik, et selles ettevõtmises leiab rakendust ka Eesti tehnoloogia.

Oktoobri alguses tuli kaks pressiteadet, esimeses öeldi, et Euroopa Keskpangal on valminud aruanne digitaalse euro kohta, teisest aga sai teada, et Eesti Pank alustas koostööd kahe tehnoloogiafirmaga, uurimaks «Eesti e-riigi alustehnoloogia tehnilist sobivust keskpanga digiraha opereerimisel».