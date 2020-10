ELi ühtse reisiprotokolli ideed ei võeta Eestis puhta kullana

Ettepaneku eesmärk on lubada lennata vaid neil, kelle koroonatest on negatiivne. Täpsustatult soovitakse viia sisse ühtne riskihinnang ja sihtkohtade värvikodeerimine, milles eri piirkonnad kuulutataks roheliseks, oranžiks, punaseks või halliks. Kahes viimases kategoorias oleks koroonatest nõutud enne lennukisse lubamist, kusjuures test võiks olla tehtud kas reisi eel (off-airport) või lennujaamas, kuid eelistatavalt enne terminali sisenemist.

Eesti terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma sõnul ei anna selline meetod sajaprotsendilist kindlust, et haige inimene lennukisse ei satu. «Lennul ja ka vahetult pärast lendu võib nakkusekandja ikka positiivseks muutuda. Küll aga usun, et selline korraldus aitab maandada riske, et nakkusohtlikud inimesed riigist riiki rändavad,» leiab Härma.