Eesti koondisel jäi üllatuspommi lõhkamisest natuke puudu

Pikaaegne Eesti koondise väravavaht Sergei Pareiko sõnas kohtumise vaheajal Postimehele, et Kuusk poleks tohtinud niisugust söötu anda. «Meil oli omal ajal selline reegel, et kui sa palli väravavahile tagasi söödad, pead olema kindel, et see väravasse ei lähe. Anna see pall paremale või vasakule väravast, see ei pea otse selle suunas veerema. Hein liikus nurga alla, kust tal olnuks see pall mugavam ühe puutega omaks võtta ja mängu edasi viia.»