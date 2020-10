Tänak suutis midagi päästa, sae käima tõmmanud Ogier jageles mitmel rindel

«Midagi suutsime päästa. Paar kohta tõusime, ehk see, mis oligi reaalne,» ütles Tänak pärast rallit Eesti ajakirjanikele. Viis aastat jutti Sardiinia ralli punktikatseks olnud 6,8 km pikkune Sassari katse võib tunduda lühike, kuid on probleemne. «Ega see enam päris tee moodi polnud. Paras raiumine. Ei olnud eriti meeldiv ega lahe. Aga vähemalt saime punktid kätte.»