Võtsime võrrelda Ruhnu ja Piirissaart kui kaht Eesti kaugeimat, aga väga erineva saatusega kanti. Tallinnast kulub nendeni jõudmiseks enim aega. Territoorium on mõlemal saarel umbes keskmise Eesti küla suurune ja rahvaarv õige pisut üle keskmise Eesti küla. Ruhnus elab aasta ringi umbes 50 ja Piirissaarel 30 inimest. Rahvastikuregistri alusel elab küll saartel enam inimesi, kuid need on suvesaarlased.