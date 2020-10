Komisjoni esimees Katri Raik (SDE) ütles, et komisjon on osalistega mitu korda kohtunud ja arutanud, kuidas avalikustada kohtumisi lobistidega. «Peame tähtsaks lobi olemuse võimalikult laialdast teadvustamist ja kõrgete ametiisikute teadlikkuse tõstmist nende kohustusest lobikohtumistest avalikkuse teavitamisel. Lobireegleid seaduse tasandil pole vaja kirjutada, küll aga joonistus välja selgema regulatsioonivajadus,» rääkis Raik. Ta tõi näiteks, et seaduste menetlemise juures peab olema alati märgitud, milliste huvigruppidega on eelnõu ettevalmistamisel läbi räägitud.