Noor ja vihane meeskond sai võõrsil tähtsa võidu

Tartlased, kelle keskmine vanus on kõigest 19,8 aastat, näitasid agressiivse mängustiili ja hea visketabavusega, et neid ei tasu alahinnata. Samas on see ainult üks võit ning homseks mänguks Pärnu Sadamaga tuleb relvad uuesti valmis seada.