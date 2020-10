Miina Härma gümnaasiumist on distantsõppele üle läinud ligikaudu 20 õpilast. FOTO: KRISTJAN TEEDEMA/PM/SCANPIX BALTICS

Eile kinnitas Miina Härma gümnaasiumi direktor Ene Tannberg, et üks algklassiõpilane on andnud positiivse koroonaproovi. Täna peaks selguma, kas viirusega on nakatunud ka tema samas koolis põhikooliastmes õppiv pereliige.