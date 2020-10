Eesti lühiuudised

Sotsiaalminister Tanel Kiige (Keskerakond) sõnul teeb ta täna hommikul toimuval valitsuse kabinetinõupidamisel ettepaneku lühendada kohustuslikku isolatsiooniaega. «Kindlasti on tervisevaldkonna mõttes nakkusohutum lühendada perioodi välismaalt saabumise korral /---/, aga keerulisem on küsimus lähikontaktsete puhul ehk inimestel, kellel nakkuse saamise tõenäosus on suurem,» sõnas minister. Kiik tõi välja, et Euroopa riigid on sellele küsimusele lähenenud eri moodi. Näiteks Soome terviseameti teatel lüheneb nii vabatahtlik karantiin kui ka arsti määratud isolatsioon seniselt 14 päevalt kümnele. Minister rõhutas, et valitsus langetab oma otsuse teadusnõukogu ja terviseameti hinnangule toetudes. ERR