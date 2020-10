Vaimude tund sajandivanuses saatkonnas

Heidi Sarapuu lavastuses «Treffpunkt – Berliin!» on üheks raamtegelaseks Egon Nuteri mängitud Lennart Meri. Fotol president koos oma Mõmmikuga, keda kehastab Toomas Tross. FOTO: Teet Malsroos FOTO: Teet Malsroos

Tellimustööna sündinud tähtpäevalavastus «Treffpunkt – Berliin!» pidi esietenduma maikuus Berliinis, sest 15. mail 1920 kolis Eesti saatkond hoonesse, milles toimub Heidi Sarapuu näitemängu tegevus. Näidendi lõpulause Lennart Meri huulilt – «Saatkond on avatud!» – on aga saanud vahepealses viirusepaines hoopis uue tähendusvarjundi. Seetõttu on ka näidendi puändiks nagu tõrvatilgaks meepotti sokutatud pahaendeline sumin.