Ligi 420 000 eurot maksnud tööstuslaboris on on olemas liikurrobot, 3D-printerid ning veel mitmed seadmed. «Sellise labori vajadus tekkis suuresti tööturu vajaduste põhjal,» selgitas paar aastat tagasi projektiga alustanud Kristo Vaher, TTK elektritehnika õppekava juht Postimehele labori eesmärke. «Tööturul on vaja neid spetsialiste, insenere, kes oskaksid robotsüsteeme ning targemaid masinaid ja süsteeme projekteerida, paigaldada, süsteemi luua ja arendada. Selle jaoks ongi vaja praktikabaasi, mille peal katsetada.»