Majanduse lühiuudised

Suurim maksumaksja Eestis on Philip Morris

Tänavu kolmandas kvartalis oli Eesti suurim äriühingust maksumaksja tubakamüüja Philip Morris Eesti OÜ, mis tasus kokku 38,9 miljonit eurot riiklikke ja tööjõumakse. Kümne suurima äriühingust maksumaksja hulgas oli viis kütusega tegelevat ettevõtet: AS Tartu Terminal, Neste Eesti AS, AS Olerex Terminal, AS Kroodi Terminal ja Petroil PVTK OÜ. Kokku tasusid need ettevõtted 136,5 miljonit eurot riiklikke ning tööjõumakse, selgub maksu- ja tolliameti andmetest. Lisaks olid suuremate maksumaksjate seas hulgimüügifirma Sanitex OÜ, Telia Eesti AS, Swedbank AS ja Maxima Eesti OÜ. BNS