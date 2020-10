Mulle on jäänud mulje, et inimesed käivad tihti muuseumis, et vaadelda ühte või teise klassikalisse meediumi tarretatud elusolendeid. Enamasti küll inimesi. Kes aga kunstiajalugu pisut jälginud, ei üllatu tõigast, et sotsiaalmeedias populaarsetel kiisu- ja kutsupiltidel on inimkonna visuaalkultuuris hoopis pikem ajalugu. Suisa sedavõrd, et vaid neile keskendudes võib terveid näitusi kokku panna ja katmata teemasid jääb ülegi. Näitus «Alati meie kõrval. Kassid ja koerad 16.–19. sajandi kunstis» Kadrioru kunstimuuseumis koondab teoseid mitmetest Eesti muuseumidest ning ka Soomest ja Lätist. Teosed Ermitaažist jäid koroonapandeemia tõttu külla tulemata ning on asendatud reprodega.