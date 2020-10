Oksjonite ülesehitus on samuti läinud aina keerukamaks. Lihtsaima mudeli kõrvale, kus võitjaks saab see, kes pakub kõige rohkem või kõige vähem, on esile tulnud igasuguseid vorme, kus jäetakse kõrvale näiteks suurim või väikseim pakkumine või arvestatakse mõne muu teguriga.