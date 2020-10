Teadusleppe algatusrühm: lubadused ootavad täitmist

Vähem kui kaks aastat tagasi leppisid teadlased, ettevõtjad ja Eesti erakondade juhid kokku teadusrahastuse suurendamise ühe protsendini SKTst, et viia ellu teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) strateegilised eesmärgid. Teaduslepe kirjutati alla Kadri­orus 19. detsembril 2018 ning see sisaldas lisaks poliitilisele lubadusele lepet rahastada ka teadlaste ja innovatsiooni vedavate ettevõtjate lubadust seda täita.

Tunnustame haridus- ja teadusminister Mailis Repsi, et ta seisis teadus­investeeringute suurendamise eest, ning peaminister Jüri Ratast, kes teadus- ja arendusnõukogu (TAN) esimehena seisis selle eest, et üks protsent jääks ka edaspidi «vaiana maas» püsima. Valitsuse äsjane otsus on teadusleppest ambitsioonikamgi: kui algselt seati eesmärgiks jõuda ühe protsendi tasemele kolme aasta jooksul, siis nüüd teeb valitsus selle sammu ära ühe aastaga! See on julge tegu ja võimaldab kiiremini asuda vajalike ümberkorralduste juurde, et investeeringute kasv avaldaks Eesti majandusele ja ühiskonnale kiiret mõju ning tagaks majanduskriisi ärakasutamise parimal võimalikul viisil.