Ago Raudsepp: Eesti kaitse-eelarve on liiga väike

Eesti kaitsevõimet tähtsaks pidavatel inimestel võiks olla põhjust rõõmustamiseks. Eesti järgmise aasta kaitse-eelarve kasvab ja Eesti kaitsevägi saab juurde uue võime. Jüri Luik saab olla rahul, sest kaitsekulutused jäävad tema soovitud tasemele 2,29 protsenti SKTst. Rahul saavad olla ka endine ja praegune kaitseväe juhataja, sest nende soove arvestades ei räägita mitte lühi-, vaid pikamaa-rannakaitse võimekusest. Võimalik, et rahul on ka Leo Kunnas. Isamaa ja EKRE valijatel on raskem millegi üle väga rõõmustada, sest neile lubati, et kaitsekulutused tõusevad 2,5 protsendi peale.