Üks kõige jaburam artikkel, mida ma pikkade aastate jooksul ajakirjandusest olen lugenud, ilmus 12. oktoobri Postimehes (Mart Kivastik, «Kui mõistus maha jätab, pole taevast abi» – toim), kus räägiti Jõgevale kiriku ehitamisest. Ei saanud aru, mis loo autoril endal hinge peal on, sest maksumaksjate raha on aastate jooksul küll hoopis vastutustundetumalt kulutatud.

Olen 76-aastane, ei ole ühegi koguduse liige, aga lapsena käisin ema ja isaga alati jaanipäeval kirikus, nüüd harva, aga Urvaste kirik on jäänud minu hingekirikuks. Mulle meeldib, et kirikutes on tänapäeval elu sees, peetakse teenistusi, saadetakse kalleid lahkunuid viimsele teekonnale ja peetakse koolide juubeliteenistusi vilistlaste osavõtul. Käisime detsembris Põltsamaa kirikus Eeva ja Villu Talsi jõulukontserdil ning suvel Urvaste kirikus Georg Otsa laulude õhtul. Rahvast oli murdu, kui nii võib ütelda.