Martin Ehala: ülikoolide vigurjutt talentidest

Skeem on saanud võimalikuks seaduseaugu tõttu, mis ütleb, et maksumaksja rahastatud eestikeelne kõrgharidus peab olema tasuta, aga ei keela ülikoolidel samast rahast tasuta kõrgharidust pakkuda ka ingliskeelsetel kavadel. Nii on ülikoolid andnud võõrkeelsetel õppekavadel välja õppemaksu hüvitavaid stipendiume.

Sellisel viisil on võõrkeelsetele kavadele meelitatud niihästi Eesti oma üliõpilasi kui ka välisüliõpilasi. On selge, et mida rohkem Eesti üliõpilasi asub võõrkeelsetele kavadele, seda vähem jääb neid eestikeelsetele. Nii on ülikoolid pea peale pööranud 2015. aasta kõrgharidusreformi, mille eesmärk oli toetada eestikeelset kõrgharidust.