Psüühikahäiret saab edukalt ravida ikka siis, kui arst seda põhjustanud pahedest teab, esmatähtis on usaldus arsti ja patsiendi vahel . Psühhiaater ei ole ühiskonna ketikoer, kes valvab õiguskuulekuse ja moraali järele, tegutseme inimeste aitamise nimel.

Mõnikord soovivad patsiendid, aga ka kolleegid, et inimene pääseks otse psühholoogi juurde. Haigekassa raha eest seda siiski ei võimaldata, suunajaks peab olema arst. Psühholoogilist abi on tunduvalt parandanud perearsti võimalus suunata inimene kliinilise psühholoogi juurde, kuid ka erapraksiste psühholoogide ootejärjekorrad on kohati veninud mitme kuu pikkusteks ja nende lühenemist pole näha.