Avameelsus maksis Peeter Mardnale koha

Lääne-Tallinna keskhaigla kuulutas septembris välja avaliku konkursi juhatuse esimehe kohale, sest juhatuse esimehe Imbi Moksi ametiaeg lõpeb detsembri alguses. Konkursi valikukomisjonis on haigla nõukogu liikmed. Hiljuti ütles nõukogu liige Mardna Õhtulehele, et linnapea Mihhail Kõlvart näeb sellel kohal regionaalhaigla kiirabikeskuse juhatajat Arkadi Popovi. Lisaks mainis Mardna ajalehele, et tema eelistaks juhina praegust juhti Imbi Moksi.