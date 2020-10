Teder: annetuse ja laenuotsuse seos on juhuslik

Hillar Teder kinnitas, et tema tehtud annetused Keskerakonnale ja Porto Franco laenuotsus pole omavahel kuidagi seotud. «Nojaa, vaadake, ei saa panna neid asju kokku. Ei saa ju öelda, et sa oled kümme aastat toetanud mingit erakonda, nähes ette mingit koroonakriisi või midagi sellist. See on kindlasti juhuslik seos, siin ei saa olla mitte mingisugust muud selgitust,» kommenteeris Teder.