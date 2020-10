Riigi abita elektriautod massidesse ei lähe

Möödunud nädala lõpus toimunud Volkswageni elektromobiilsuse arutelul osalenud eksperdid nentisid, et elektromobiilsuse edu võti on era- ja avaliku sektori koostöö. Teisisõnu, riigi toeta elektriautod populaarsust ei võida.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse vastutav projektikoordinaator Aive Haavel märkis pressiteate vahendusel, et lisaks elektriauto ostutoetusele on põletav teema ka laadimistaristu arendamine, kuid selle võimalikke toetusskeeme ei ole veel otsustatud. «Kui elektriautosid on meie teedele juba rohkem lisandunud ning taristu arenenud, siis saab juba täpsemalt vaadata, millises suunas on vaja elektromobiilsuse arengut suunata,» lisas ta.