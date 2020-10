Puhkuse arhitektuur: ühe või saja suve akvarellid

Too Raadna suvemaja asus männimetsas (männimets oma lihtsuses ja minimalismis tundub olevat just see õigeim puhkuse keskkond) – seal sai korjata mustikaid, uidata liivaluidetel, uneleda kõikvõimalikes tingimustes, vaadata läbi mändide Peipsit või võtta ette umbes 30-meetrine jalgsimatk mööda laudadest kokku klopsitud rajakest Peipsi endani.