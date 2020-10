«Blablabla»: Paide teatri võimas keeleuuendus

Tihtipeale, kui teatrilavastuse publikusse on oodata lapsi, valitakse materjaliks selge alguse, keskpaiga ja lõpuga lugu. Rollid lahendatakse järjepideva loogika abil ega lasta piiri näitleja ja tegelase vahel liialt võnkuma minna. Teisisõnu kujundatakse teos võimalikult jälgitavaks, universaalselt arusaadavaks. See järeleproovitud lähenemine on küll igapidi mõistuspärane ja teatripildis omal kohal, ent kipub publikut pigem harva üllatama.