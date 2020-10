Meie meditsiinisüsteemil tuleb ajaga kiiremini kaasa liikuda, sest pole ju saladus, et ka füüsiline tervis sõltub suurel määral vaimsest, see aga omakorda elukeskkonnast, sotsiaalsetest, majanduslikest ja poliitilistest tingimustest. Õnnelikus kogukonnas on haigusi vähem. Toimiv ja kvaliteetne vaimse tervise monitooring, õigeaegne sekkumine jms on ka majanduslikult kasulik. Õigel ajal avastatud ja ravitud vaimsed haigused hoiavad ära suured kulud, mis kaasnevad somaatiliste haiguste raviga. 2018. aastal kulus Euroopa Liidus vaimse tervise häirete raviks 13 protsenti tervishoiukuludest, vaimse tervisega seotud kogukulu, sh majanduslik kahju, ulatus nelja protsendini SKTst ehk üle 600 miljardi euro aastas.