«Trennid ja mahud on väga kõvad. Hommikul on meil puhas jooksutrenn ehk väga kõrgel intensiivsusel joonejooks. Otsade pikkus on väravavahialast teise väljakupoole karistusalani. Korduste arv on 40. Ikka väga kõvasti tuleb kuuma anda!