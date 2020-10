Valve Raudnask: kuidas vanad esimese laine ajal käitusid

Kui olime oma parimas eas, kuulsime raadiost sageli Jaak Joalat laulmas: «Kes sündinud on suure sõja järel,/kas sündind need ka suure sõja eel?» Võib lausa öelda, et meie põlvkond harjus kartma sõda. Ja samal ajal uskuma, et seda ei tule, sest on olemas suure sõja vastane vaktsiin. Superrelvad, mis välistavad võitja.