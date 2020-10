Ehkki valgevenelased väidavad, et nende protest on puhtalt riigisisene ja suunatud nüüdseks juba illegitiimse presidendi Aljaksandr Lukašenka vastu, näitavad sündmused, et Valgevene meeleavaldustel on laiem mõju. Moskval on õigus peljata värviliste revolutsioonide levikut.