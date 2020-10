Eestlannast võistlusjuht summutas Belgia suhtes käivad rallirahva kuulujutud

Viimastel päevadel meedias ringelnud uudised Belgias toimuva Ypres’i MM-ralli võimalikust ärajäämisest on puhas spekulatsioon. «Ettevalmistused on täies hoos. Me ei ole saanud ühtegi sõnumit Belgia valitsuselt, FIA-lt ega WRC promootorilt, et ralli ei peaks toimuma,» kinnitas kuus nädalat enne võidukihutamist ralli eestlannast võistlusjuht Emilia Abel.