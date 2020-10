Maisi kasvatatakse Eestis kartulist kolm korda suuremal pinnal

Tellijale

Statistikaameti andmed näitavad, et viimase kümne aasta jooksul on maisikasvatuse pindala Eestis tõusnud. Pärast mullust väga head saaki jäi pindala tänavu aastatagusele tasemele ehk 13 571 hektarile. Seda on peaaegu kolm korda enam kui kartulil.

Muuga ja Laekvere PM osaühingute taimekasvatusjuht Jaak Flink kasvatab maisi üheksandat aastat, tänavu on selle all neis põllumajandus­ettevõtetes kokku 400 hektarit. Kolme-nelja aasta taguse ajaga võrreldes on maisikasvatuspind kahekordistunud.

Flingi kogemuse põhjal tasub mais siinmail kindlasti kasvatamist. „Kui vahepeal oli väga põuane aasta, elas mais selle ilusti üle. Maisiga saame lihtsamalt oma söödavajaduse kaetud,” selgitas ta. „Kui rohusöödaga on tulnud ikka nuputada, kas tuleme uue hooajani välja, siis maisiga on kindlam. Meil moodustab mais piimakarja põhisööda. Kui mais on sees, on piimatoodang suurem. Varem, kui vähem maisi kasvatasime, oli kohe märgata, et maisi lõppedes piimatoodang kukkus mõnevõrra.”