Piimatootja: hea vähemalt, et diislikütus on odav

Põllema-Saare talus on neil töö peremees Ennuga korraldatud nii, et temal on veised, neid on kokku 150 ringis, ja Ennul muu tootmine. „Praegu vireleme küll rohkem, kuid võtame asja mõistusega, ei priiska millegagi ja lõhki laenata ei kavatse ja saame hakkama,” lausus Anne Nurk. Naisel on lüpsilaudas toetusega saadud 70kohaline robot ja sellest lüpsmiseks piisab. Majapidamises on ka üks abiline ja kui vaja, tulevad poeg ja tütar perega appi. Esimene lapselapski juba täisealine. Laienemise mõtteid praegu ei ole, sest ümbruskonnast tööjõudu võtta pole ja ukrainlasi ta ei taha või õigemini telki õue peale neid elama ju ei pane. „Pingutan selle nimel, et praegune valitsus oma suhtumisega maal elamisse meid päris maa alla ei suru, ja ootan pikisilmi muutusi,” lisas ta.