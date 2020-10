Nädala mõte: maaelu käärid

Minust sai n-ö maakas viis aastat tagasi, tulin siia ajutiselt, seniks, kuni laps väike. Nüüd on ajutine juba omajagu kestnud ja tulevikku vaadates paistab, et need ajutised asjad ongi kõige kindlamad. Tunnen end siin hästi, lastel on hea kasvada, õhku on ja ruumi jagub.

Linna- ja maaelu vahel on aga suuri kääre, kuigi osa neist on just maaelu kasuks: lasteaia kohatasu on väiksem, ringitegevus soodne või sootuks tasuta, kinnisvaragi võib poolmuidu kätte saada. Selle viimasega on ju hästi, sest maal saad 60 000 euro eest maja, kuhu saad kohe sisse kolida. Suure linna lähedal saab sama raha eest heal juhul krundi või väikese suvila. Kui aga maja vajab renoveerimist, paned sinna sisse märksa suurema summa – ehituskaubad maksavad Tallinnas ja Võrus sama palju ning sageli neid väikesest kohast ei saagi. Kui endal jaks üle ei käi, palkad töömehed, kes võib-olla osutuvad kallimakski kui tihedama asustusega piirkonnas.

Aga kui elu teeb keerdkäigu ja pead elukohta vahetama, võid ainult kõige paremas unenäos loota, et tehtud investeeringud müügitehinguga tagasi saad. Veelgi nukram – sul võib maal olla suur talukompleks, ent sa ei saa pealinnas selle eest kolmetoalist korteritki.

Maal on kahjuks suured käärid ka palgas. Kui Põhja-Eestis oli tänavu II kvartali mediaanpalk 1300 eurot, siis Kirde-Eestis 927. Muu Eesti jääb põhjapiirkonnast 200–300 euroga maha. Jah, nagu eespool mainitud, lasteaiatasu on väiksem ja kinnisvaragi soodsam, aga söök maksab sama palju, keskküte on kohati kallimgi kui suures linnas ja transpordilegi kulub rohkem. Pealegi, kui soovid selle soodsa kinnisvara soetamiseks pangast laenu saada, siis fakt, et elad maal, kahandab su võimalusi märkimisväärselt.