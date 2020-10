Kollaselt õitsevad põllud petavad silma

Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadur Lea Narits selgitas, et nii see siiski ei ole. Tegemist on hoopis umbrohuga, täpsemalt põldrõikaga. See on samuti ristõieline taim ja väga sarnane rapsiga, mistõttu petab kaugemalt vaataja ära. Kui aga taimi lähemalt vaadata, eristuvad need lehtede järgi – rapsi lehed on sinakasrohelised, rõikal rohurohelised.