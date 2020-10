Riik ostab raskustesse sattunud põllumeeste maad kokku

„Me teeme siin rätsepa­ülikonda, iga olukord on erinev,” iseloomustas Maaelu Edendamise Sihtasutuse juht Raul Rosenberg oma tööd. FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Hea ajal ostab põllumees maad juurde ja võtab laenu, et moodne traktor soetada või uus laut püsti panna. Siis tuleb järjekordne kriis ja sissetulek kukub kolinal, laenumaksed on tarvis aga ikka tasuda. Riik on valmis selles olukorras õlekõrre ulatama.