Kanade ületalve pidamises pole midagi keerulist

Kogenud linnukasvatajana ütles Elken, et kõige tähtsam on talveruumi temperatuuri stabiilsus ja kuivus. „Kana ei taha niiskust ja tõmbetuult. Kui on valida sooja ja niiske või külma ja kuiva ruumi vahel, siis kindlasti on parem viimane variant.” Erinevalt kariloomadest kana ise oma kehaga ruumi kütta ei suuda, seega võiks ruumis olla lisakütmise võimalus või peaks ruum olema väike ja madal. Talvine temperatuur võiks ideaalis olla 16–20 kraadi ja tähtis on stabiilsus. „Kui näiteks täna on neil toas +10 kraadi ja homme –5, siis see ei ole hea. Kui on oht, et ruumis langeb temperatuur talvel miinusesse, tuleks linde mitu korda päevas joota ja mune korjata samuti mitu korda päevas,” õpetas Elken.