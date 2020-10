Päev veinitalus: kuidas valmib viinamarjavein?

Tartumaal vanas Luke mõisa kõrtsihoones asuva talu hoovis laiub kolm suurt kasvuhoonet, mis kohale jõudes omakorda mu kahtlusi süvendasid – need tunniga tühjaks korjata? Viinamarjakasvatusele panid aluse tänase peremehe Martin Söödi vanemad 18 aastat tagasi, kui hoone maakiviseina vastu toetavas kasvuhoones hakati söögiks taimi kasvatama. Nüüdseks on Martin katsetanud hulgaliselt sorte ning leidnud Järiste tallu kõige paremini sobivad: ‘Regent’, ‘Solaris’, ‘Bolero’, ‘Rondo’. Õues kasvab ka neli rida ‘Hasanski sladkit’, millelt selsamal saagikoristuspäeval esimese saagi korjame.

Pool aastat tihedat tööd

Kujutasin ette, et poole tonni viinamarjade korjamiseks tuleb pererahvale külla hulgaliselt sõpru-sugulasi, ent tegelikult tuli abiks vaid Kristeli õde Kadri koos kahe sõbraga.

Ent need marjad ei ole iseenesest kenasti ritta läinud. Pererahval jagub viinamarjadega tihedat tööd aprillist oktoobrini: tarvis on kujundada võra, kobarate eest lehed eemaldada, herilasetõrjet teha ja veel palju olulisi asju. Seda magusam oktoobrikuine tähtsündmus saagikorjamise näol on – suur töö saab tasustatud.